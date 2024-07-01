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«Вегас» сделал квалификационное предложение Павлу Дорофееву

«Вегас» сделал квалификационное предложение Павлу Дорофееву
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«Вегас Голден Найтс» сделал квалификационное предложение российскому нападающему Павлу Дорофееву, сообщается в официальном аккаунте команды в X (ранее Twitter).

Также предложение было сделано защитнику Кейдану Корчаку.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Дорофеев провёл за «Вегас» 47 матчей, в которых записал в свой актив 13 голов и 11 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+8». Также на его счету один матч в плей-офф, в которых он не отметился результативными действиями.

Напомним в регулярном чемпионате «Вегас» занял восьмое место Западной конференции, набрав 98 очков. В четвертьфинале плей-офф Западной конференции команда в серии проиграла «Даллас Старз» со счётом 3-4.

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