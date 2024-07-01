ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Детройт» объявил о продлении контракта с Патриком Кейном

«Детройт» объявил о продлении контракта с Патриком Кейном
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный аккаунт клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» в социальной сети X (ранее Twitter) объявил о продлении соглашения с нападающим Патриком Кейном. Как сообщается, контракт с 35-летним американским форвардом продлён на один год.

Патрик Кейн перешёл в «Детройт» в ноябре 2023 года, его предыдущим клубом был «Нью-Йорк Рейнджерс». На счету Кейна в составе «Ред Уингз» 50 матчей регулярного чемпионата НХЛ, в которых нападающий записал в свой личный актив 20 заброшенных шайб и 27 результативных передач.

По итогам регулярного сезона-2023/2024 «Детройт» не попал в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. При этом «Ред Уингз» набрали 91 очко — столько же, сколько и занявший последнюю вакансию в плей-офф «Вашингтон Кэпиталз», которому «красные крылья» уступили по дополнительным показателям.

Материалы по теме
Тарасенко, Кейн и Стэмкос — среди лучших свободных агентов — форвардов по версии сайта НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android