«Калгари» сделал квалификационные предложения двум российским защитникам — Яну Кузнецову и Никите Охотюку, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 22 мая ЦСКА обменял у «Торпедо» права на 23-летнего Охотюка. Никита минувший сезон провёл в НХЛ за «Сан-Хосе» и «Калгари». Игрок обороны принял участие в 43 матчах за «Шаркс» и набрал 8 (1+7) очков, а также отметился одной результативной передачей в девяти встречах в составе «Флэймз». Защитник является выпускником школы челябинского «Трактора» и с 2018 года выступает в Северной Америке.

В прошедшем сезоне Кузнецов провёл свой первый матч в Национальной хоккейной лиге во встрече с «Оттавой Сенаторз» (6:3). Игрок обороны находился на площадке 11 минут и 58 секунд. Его показатель полезности составил «-1», он нанёс два броска в створ, заблокировал один бросок соперника и допустил одну потерю.