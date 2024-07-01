Инсайдер НХЛ: Райнхарт подпишет с «Флоридой» долгосрочный контракт

Автор победного гола в седьмом матче финала Кубка Стэнли нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт подпишет с «Пантерз» восьмилетний контракт, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.

28-летний нападающий в прошлом сезоне стал лучшим снайпером «Флориды» в регулярном чемпионате, забросив 57 шайб за 82 игры. Райнхарт за 82 матча регулярки набрал 94 (57+37) очка, что стало для него личным рекордом. В плей-офф на счету нападающего 16 (10+6) очков в 24 матчах. На протяжении большей части сезона Райнхарт был партнёром по звену капитана Александра Баркова.

Всего в НХЛ на счету Райнхарта 538 (255+283) очков в 696 матчах регулярки и 33 (21+12) очка в 55 матчах плей-офф.

Напомним, «Флорида» в семи матчах обыграла «Эдмонтон» и впервые в истории клуба стала обладателем Кубка Стэнли.