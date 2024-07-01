Лебрюн: Джейк Гюнцель и «Тампа-Бэй» близки к подписанию семилетнего контракта

Нападающий Джейк Гюнцель и «Тампа-Бэй Лайтнинг» близки к подписанию семилетнего контракта, сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн. Ранее «Лайтнинг» выменяли 29-летнего нападающего у «Каролины». В обратном направлении отправлен пик третьего раунда драфта-2025.

У Гюнцеля завершается действующий контракт с зарплатой $ 6 млн в год. 1 июля он может выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

29-летний Гюнцель является обладателем Кубка Стэнли — 2017 в составе «Питтсбург Пингвинз». В марте 2024 года был обменян в «Каролину». Всего в прошедшем регулярном чемпионате Гюнцель провёл 30 встреч, в которых набрал 25 (8+17) очков при показателе полезности «+25».

В плей-офф форвард сыграл в 11 матчах, забросил четыре шайбы и отдал пять голевых передач, набрав в общей сложности девять очков.