Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо выйдет на рынок свободных агентов, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн. Стороны не смогли договориться о новом контракте, и 1 июля форвард станет неограниченно свободным агентом. По предыдущему контракту с «Вегасом» Маршессо получал $ 5 млн за сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Маршессо провёл все 82 матча, в которых набрал 69 (42+27) очков с показателем полезности «-2». В плей-офф на счету форварда 4 (2+2) очка в семи матчах серии с «Далласом».

Всего в НХЛ на счету 33-летнего нападающего 638 матчей, в которых форвард набрал 487 очков – забросил 230 шайб и отдал 257 результативных передач. В плей-офф на счету нападающего 102 матча и 76 (36+40) очков. Маршессо становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вегаса» в сезоне-2022/2023.