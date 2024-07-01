Нападающий Тайлер Бертуцци не будет продлевать контракт с «Торонто»

Нападающий Тайлер Бертуцци не будет продлевать контракт с «Торонто», сообщает инсайдер НХЛ Даррен Дрегер. Ожидается, что форвард намерен подписать четырёхлетний контракт с зарплатой более $ 5 млн. На эти условия не могут пойти в руководстве «Мэйпл Лифс».

В прошлом сезоне 29-летний нападающий провёл 80 матчей, в которых набрал 43 очка – забросил 21 шайбу и отдал 22 результативные передачи. В семи матчах серии с «Бостоном» Бертуцци забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Всего в НХЛ на счету нападающего 261 (113+148) очко в 406 матчах в регулярках и 14 (6+8) очков в 14 матчах плей-офф.

Напомним, «Торонто» завершил сезон после того, как в семи матчах проиграл «Бостон Брюинз» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли.