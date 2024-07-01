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«Юта» заключила новый контракт с защитником Шоном Дурзи, сообщает пресс-служба клуба. С 25-летним защитником подписано соглашение сроком на четыре года.

За первый сезон канадский игрок обороны получит $ 7,1 млн, за второй – $ 5,6 млн, за третий – $ 4,8 млн, за четвёртый – $ 6,5 млн. Кэпхит соглашения составляет $ 6 млн, общая сумма контракта – $ 24 млн.

В последние два года контракта будет действовать пункт о запрете на обмен в 10 выбранных защитником команд.

В прошедшем сезоне защитник провёл 76 игр за «Аризону», в которых набрал 41 (9+32) очко – забросил девять шайб и отдал 32 результативные передачи.

Всего в НХЛ Дурзи набрал 106 очков (21+85) в 212 матчах регулярных чемпионатов за «Койотс» и «Лос-Анджелес Кингз».

Напомним, клуб «Аризона» в межсезонье переехал в штат Юта и сменил название.