Минское «Динамо» достигло договорённости о контракте с бывшим форвардом НХЛ Диллоном Дюбе, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Ранее канадский форвард был обвинён в изнасиловании и получил бессрочный отпуск в своём последнем клубе в НХЛ — «Калгари Флэймз».

Суд над пятью экс-хоккеистами молодёжной сборной Канады 2018 года начнётся не раньше апреля 2025 года.

В минувшем сезоне НХЛ Дюбе принял участие в 43 матчах за «Калгари», в которых отметился 7 (3+4) результативными баллами при показателе полезности «-13».

Дюбе играл за молодёжную сборную Канады на двух молодёжных чемпионатах мира: на МЧМ-2017 стал обладателем серебряных медалей, а на МЧМ-2018 стал чемпионом мира в составе своей сборной, будучи капитаном команды.