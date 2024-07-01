ХК «Сочи» заключил новый контракт с нападающим Артуром Тянулиным. Как сообщает пресс-служба КХЛ, новое соглашение рассчитано сроком на два года.

В минувшем сезоне Артур Тянулин стал лучшим бомбардиром команды, набрав в 63 матчах 45 очков — забросил 17 шайб и отдал 28 результативных передач с показателем полезности «-21». Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Тянулин провёл 150 матчей, в которых забросил 36 шайб и отдал 54 результативные передачи, набрав в общей сложности 90 очков с показателем полезности «-30».

Напомним, в завершившимся сезоне «Сочи» не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка за 68 матчей.