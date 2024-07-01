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Инсайдер НХЛ назвал главных претендентов на подписание контракта со Стивеном Стэмкосом

Инсайдер НХЛ назвал главных претендентов на подписание контракта со Стивеном Стэмкосом
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Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли назвал главных претендентов на подписание контракта со Стивеном Стэмкосом. Бывшим капитаном «Тампа-Бэй» активно интересуются «Вегас», «Нэшвилл», «Детройт», «Лос-Анджелес» и «Нью-Джерси».

Напомним, ранее руководство «Лайтнинг» не смогли договориться о новом контракте со Стэмкосом. Многолетний капитан клуба вышел на рынок свободных агентов. Ранее инсайдеры НХЛ сообщали, что руководство «Тампа-Бэй» предлагало Стэмкосу восьмилетний контракт с зарплатой около $ 3 млн. Сторона хоккеиста запрашивала около $ 4–5 млн в год, в зависимости от продолжительности срока соглашения.

Всего в НХЛ 34-летний Стэмкос набрал 1137 (555+582) очков в 1082 матчах регулярных чемпионатов. Он провёл в «Лайтнинг» всю свою карьеру в сильнейшей лиге мира.

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