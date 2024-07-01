Гендиректор минского «Динамо» — о переходе Дюбе: это топовый игрок для любого клуба КХЛ

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий рассказал о переходе канадского форварда Диллона Дюбе в белорусский клуб.

«Очень рады, что удалось оформить этот трансфер. Диллон Дюбе – форвард высочайшего уровня. Он топовый игрок для любого клуба КХЛ. За его плечами более 300 матчей в НХЛ, стабильная игра за «Калгари» на протяжении нескольких сезонов. О многом говорит, что он выступал за молодёжную сборную Канады сразу на двух чемпионатах мира, выигрывая золото и серебро. В том числе в роли капитана.

Знаем, что Диллон очень силён физически, техничен на льду, приветлив и открыт в коллективе. Ждём, что его игровые и лидерские качества помогут минскому «Динамо», — цитирует Каркоцкого пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне НХЛ Дюбе принял участие в 43 матчах за «Калгари», в которых отметился 7 (3+4) результативными баллами при показателе полезности «-13».