«Сент-Луис Блюз» сделал квалификационные предложения двум российским нападающим - Михаилу Абрамову и Никите Александрову, сообщает пресс-служба клуба.

23-летний Абрамов был приобретён «блюзменами» в результате обмена у «Торонто Мэйпл Лифс» 17 февраля 2023 года. В прошлом сезоне форвард провёл 59 матчей регулярного сезона за «Спрингфилд Тандербердс» в АХЛ, набрав 36 очков (14+22). В целом уроженец Москвы набрал 88 (32+56) очков в 180 матчах регулярного сезона АХЛ. Абрамов был выбран «Торонто» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 115-м номером.

23-летний Александров был выбран «Сент-Луисом» во втором раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 62-м номером. В прошлом сезоне форвард сделал две результативные передачи в 23 играх регулярного сезона за «Блюз» и набрал 7 (3+4) очков в семи играх регулярного сезона за «Тандербердс». В общей сложности Александров набрал 9 (3+6) очков в 51 матче регулярного сезона НХЛ.