New York Post: капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба близок к обмену в «Детройт»

Журналист New York Post Ларри Брукс считает, что капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба может быть обменян в «Детройт». В случае, если защитник не одобрит этот обмен, он может пройти через процедуру драфта отказов. Действующий контракт Трубы с кэпхитом $ 8 млн действует до конца сезона-2025/2026.

«Понедельник — это день, когда пункт Джейкоба Трубы о запрете обмена трансформируется в список из 15 команд, запрещающий обмен. Очевидно, капитан чувствует себя обиженным, возможно, даже заслуженно, из-за того, как намерения клуба о его обмене были раскрыты во всех СМИ на прошлой неделе.

Но для Трубы было бы контрпродуктивно надуться и попытаться максимально усложнить «Рейнджерс» его обмен. Труба всегда играл жёстко в переговорах по контракту. У него были рычаги воздействия на тогдашнего генерального менеджера Джеффа Гортона после того, как «синерубашечники» приобрели защитника из Виннипега в 2019 году, когда до конца его сделки оставался один год. Он использовал это для получения своего нынешнего семилетнего контракта на $ 56 млн, по которому осталось два года.

Теперь у «Рейнджерс» есть рычаги влияния через ограниченный пункт о запрете обмена, и они решили, что не могут позволить себе защитника на $ 8 млн, который, по прогнозам, будет играть в третьей паре. Если Труба не одобрит обмен в «Детройт», который, как полагают многие, состоится, его в конечном итоге отправят куда-то ещё. Возможно, посредством драфта отказов. Решение принято», — цитирует журналиста New York Post.

По итогам регулярного сезона-2023/2024 Труба выиграл индивидуальную награду имени Марка Мессье, вручаемую хоккеисту, который продемонстрировал выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами по итогам прошедшего регулярного сезона.