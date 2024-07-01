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«Лада» заключила новый контракт с канадским форвардом Троем Джозефсом

«Лада» заключила новый контракт с канадским форвардом Троем Джозефсом
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«Лада» заключила новый контракт с канадским форвардом Троем Джозефсом. Как сообщает пресс-служба клуба, с форвардом заключён новый односторонний контракт, который рассчитан на один сезон.

Сезон-2023/2024 стал для Джозефса дебютным в России. 30-летний нападающий вошёл в историю «Лады», установив новый клубный рекорд в КХЛ по количеству заброшенных шайб за один сезон (20). Всего за 58 проведённых матчей в составе автозаводцев в рамках регулярного чемпионата и плей-офф Трой набрал 29 (20+9) очков при показателе полезности «+2».

Напомним, «Лада» завершила участие в Кубке Гагарина – 2024 уже в первом раунде, уступив омскому «Авангарду» со счётом 1-4. Регулярный сезон подопечные Олега Браташа закончили на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 78 очков.

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