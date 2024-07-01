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«В НХЛ нет русофобии». Кожевников — о российском флаге на чемпионском параде «Флориды»

«В НХЛ нет русофобии». Кожевников — о российском флаге на чемпионском параде «Флориды»
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Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Кожевников заявил, что в НХЛ нет русофобии. На чемпионском параде «Флориды» голкипер Сергей Бобровский обернулся в российский флаг, а в толпе болельщиков была замечена майка новокузнецкого «Металлурга».

«Конечно, давно пора МОК брать пример с НХЛ. Но они же на это не пойдут, что нам мечтать об этом. Пока СВО не выиграем, ничего не изменится. Бобровский считает себя гражданином своей страны, там в НХЛ на это не смотрят, там нет русофобии и смотрят только на игру», — цитирует Кожевникова «РИА Новости».

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

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