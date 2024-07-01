ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торонто» заключил новый контракт с защитником Тимоти Лильегреном

«Торонто» заключил новый контракт с защитником Тимоти Лильегреном
Комментарии

«Торонто» заключил новый контракт с защитником Тимоти Лильегреном. Как сообщает пресс-служба клуба, договор рассчитан на два сезона с кэпхитом $ 3 млн.

На счету 25-летнего Лильегрена три гола и 20 результативных передач в 55 матчах прошлого регулярного сезона. Всего за пять сезонов в «Торонто» у него 196 матчей в регулярном чемпионате и 13 в плей-офф. За карьеру он набрал 65 (14+51) очков в 196 матчах и имеет показатель полезности «+38». Швед был выбран «Мэйпл Лифс» под общим 17-м номером на драфте НХЛ 2017 года.

Напомним, Лильегрен получил травму в начале прошлого регулярного сезона, когда упал на борт после подножки капитана «Бостона» Брэда Маршана 5 ноября 2023 года. Канадец не получил наказания по ходу игры за этот приём.

Материалы по теме
Защитник «Торонто» Лильегрен помещён в долгосрочный список травмированных
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android