«Торонто» заключил новый контракт с защитником Тимоти Лильегреном. Как сообщает пресс-служба клуба, договор рассчитан на два сезона с кэпхитом $ 3 млн.

На счету 25-летнего Лильегрена три гола и 20 результативных передач в 55 матчах прошлого регулярного сезона. Всего за пять сезонов в «Торонто» у него 196 матчей в регулярном чемпионате и 13 в плей-офф. За карьеру он набрал 65 (14+51) очков в 196 матчах и имеет показатель полезности «+38». Швед был выбран «Мэйпл Лифс» под общим 17-м номером на драфте НХЛ 2017 года.

Напомним, Лильегрен получил травму в начале прошлого регулярного сезона, когда упал на борт после подножки капитана «Бостона» Брэда Маршана 5 ноября 2023 года. Канадец не получил наказания по ходу игры за этот приём.