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Нападающий системы «Трактора» рассказал о странных вопросах скаутов перед драфтом НХЛ

Нападающий системы «Трактора» рассказал о странных вопросах скаутов перед драфтом НХЛ
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Нападающий системы «Трактора» Степан Горбунов, выбранный на драфте «Флоридой» под общим 169-м номером, рассказал о странных вопросах скаутов перед драфтом НХЛ.

«Во время сезона шло общение со скаутами разных команд. Всего общался с восемью командами. Были и анкеты, и видеозвонки, и личная встреча. Именно с «Флоридой» общался больше всего.

Зачастую все команды спрашивали базовые вопросы: где работают родители, какие сильные и слабые стороны, по моему мнению, есть в моей игре и так далее. Из интересных были вопросы: «Почему именно мы должны тебя задрафтовать?», «Какие два самых грустных и печальных момента в твоей жизни?», «Если бы ты был животным, рыбой или насекомым, с кем бы мог себя сравнить в жизни и в хоккее?» — цитирует Горбунова «РБ Спорт».

Всего на прошедшем драфте НХЛ было выбрано 26 российских хоккеистов. По численности Россия заняла третье место на драфте, уступив лишь молодым хоккеистам из США и Канады.

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