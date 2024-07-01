«Коламбус» сделал квалификационное предложение российскому нападающему Кириллу Марченко, сообщает пресс-служба клуба.

23-летний Марченко в прошедшей регулярке Национальной хоккейной лиги записал на свой счёт 23 гола и 19 результативных передач в 78 играх. Россиянин установил новый личный рекорд по голам в прошедшем сезоне. Российский нападающий провёл в НХЛ два полноценных сезона. В общей сложности Марченко сыграл в НХЛ 137 матчей, в которых набрал 67 очков — забросил 44 шайбы и отдал 23 результативные передачи. В плей-офф россиянин участия не принимал. Марченко попал в список лучших ограниченно свободных агентов по версии сайта НХЛ.

«Коламбус Блю Джекетс» не попал в розыгрыш плей-офф НХЛ, заняв последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции.