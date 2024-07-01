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Пол Морис на празднование надел майку с изображением своих котов вместо логотипа «Флориды»

Пол Морис на празднование надел майку с изображением своих котов вместо логотипа «Флориды»
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис на чемпионском параде надел майку с изображением своих котов вместо логотипа «Пантерз». Специалист заявил, что эту майку изготовила его дочь, а он обещал надеть её в случае победы в Кубке Стэнли.

Морис заявил, что его кошек зовут Пенни и Поппи, и продемонстрировал всем свою футболку, прежде чем сказать поздравительную речь перед многочисленными болельщиками.

Фото: NHL

Морис установил рекорд среди тренеров НХЛ. Чтобы одержать победу в Кубке Стэнли, ему понадобилось 1985 матчей. На второй строчке — Барри Тротц (1637 матчей), на третьем — Джоэль Кенневилль (1125 встреч).

В решающем, седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ — 2024 «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

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