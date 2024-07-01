«В Эдмонтоне солнечно, но у них нет Кубка Стэнли». Ткачук пошутил о ливне во время парада

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук пошутил о погоде в Санрайзе во время чемпионского парада «Пантерз». Во время празднования пошёл сильный дождь, который, впрочем, не помешал празднованию первой в истории клуба победы в Кубке Стэнли.

«Я слышал, что в Эдмонтоне сейчас 21 градус тепла и солнечно, но у них нет Кубка Стэнли. Спасибо вам, ребята, за эти воспоминания. Особенно хочу поблагодарить болельщиков. Это было время всей моей жизни», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

В решающем, седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ — 2024 «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли. С момента обмена Ткачука «Флорида» одержала 123 победы, из них 29 – в плей-офф. Это лучший результат среди всех команд в НХЛ на этом отрезке.