Нападающий Тайлер Бертуцци подписал четырёхлетний контракт с «Чикаго Блэкхоукс», сообщил инсайдер НХЛ Давид Паньотта в своей соцсети. Кэпхит соглашения составит $ 5,5 млн в год. Ранее нападающий не стал продлевать контракт с «Торонто», где он провёл прошлый сезон.

В прошлом сезоне 29-летний нападающий провёл 80 матчей, в которых набрал 43 очка – забросил 21 шайбу и отдал 22 результативные передачи. В семи матчах серии с «Бостоном» Бертуцци забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Всего в НХЛ на счету нападающего 261 (113+148) очко в 406 матчах в регулярках и 14 (6+8) очков в 14 матчах плей-офф. В прошлом сезоне «Чикаго» не смог попасть в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 15-м месте в таблице Западной конференции НХЛ.