«Лада» заключила контракт с американским нападающим Энтони Греко

Хоккейный клуб «Лада» заключил односторонний контракт на один сезон с американским нападающим Энтони Греко, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

30-летний нападающий в конце сезона-2015/2016 дебютировал в АХЛ в составе «Бриджпорт Саунд Тайгерс». Энтони выступал за «Спрингфилд Тандербердс», «Сиракьюз Кранч», «Сан-Хосе Барракуда» и «Хартфорд Вулф Пэк», а также сыграл в НХЛ, проведя по матчу за «Флориду Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В общей сложности в АХЛ нападающий провёл 361 игру и набрал 235 (109+126) очков.

В 2022 году Греко выступал в Швеции за «Фрелунду» и «Линчепинг» – в минувшем сезоне нападающий сыграл 37 матчей в рамках местного чемпионата и набрал 15 (6+9) очков при показателе полезности «+4».