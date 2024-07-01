Инсайдер НХЛ заявил об интересе «Каролины» к российскому защитнику Никите Задорову

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли заявил об интересе «Каролины» к российскому защитнику Никите Задорову. Россиянин не смог договориться с «Ванкувером» о новом контракте. Руководство «Кэнакс» посчитало требования россиянина завышенными и не было готово идти на подобные условия. Сообщается, что «Каролина» также заинтересована в продлении контракта с защитником Брэди Шеем.

Ранее СМИ сообщали об интересе к российскому защитнику «Торонто Мэйпл Лифс». В завершившемся плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3».

Ранее россиянин отклонил предложение «Ванкувера» и 1 июля вышел на рынок свободных агентов.