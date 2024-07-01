Инсайдер НХЛ назвал вероятные сумму и срок контракта «Тампы» с Джейком Гюнцелем

Инсайдер НХЛ Боб Маккензи назвал вероятный контракт нападающего Джейка Гюнцеля с «Тампа-Бэй». Ранее «Лайтнинг» выменяли 29-летнего нападающего у «Каролины». В обратном направлении отправлен пик третьего раунда драфта-2025.

«Я думаю, что грядущая сделка Джейка Гюнцеля с «Тампой» будет самой дорогостоящей на сегодняшний день. Ходят слухи (то есть необязательно официальные цифры) о том, что срок соглашения составит семь лет с зарплатой в $ 9 млн или около того», — написал Маккензи в своей соцсети.

29-летний Гюнцель является обладателем Кубка Стэнли — 2017 в составе «Питтсбург Пингвинз». В марте 2024 года был обменян в «Каролину». Всего в прошедшем регулярном чемпионате Гюнцель провёл 30 встреч, в которых набрал 25 (8+17) очков при показателе полезности «+25».