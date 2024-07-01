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«Амур» заключил контракт с нападающим Олегом Ли

«Амур» заключил контракт с нападающим Олегом Ли
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«Амур» заключил контракт с нападающим Олегом Ли. Как сообщает пресс-служба КХЛ, контракт с 33-летним форвардом рассчитан сроком на два года.

Прошлый сезон Ли начинал в составе «Автомобилиста», где за 31 матч забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В середине сезона нападающий перешёл в «Торпедо». За нижегородский клуб Ли провёл 15 матчей в регулярном чемпионате, забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. В плей-офф на счету опытного форварда четыре матча без набранных очков.

Всего в КХЛ Олег Ли провёл 476 матчей, в которых набрал 155 очков — забросил 64 шайбы и отдал 91 результативную передачу. Опытный нападающий уже выступал за хабаровский «Амур» с 2015 по 2018 год.

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