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The Athletic — об обмене Сергачёва: «Тампа» заплатила цену за стремление сохранить костяк

The Athletic — об обмене Сергачёва: «Тампа» заплатила цену за стремление сохранить костяк
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Журналист The Athletic Эрик Духачек прокомментировал обмен защитника Михаила Сергачёва из «Тампа-Бэй» в «Юту».

«В лице Сергачёва «Юта» получает игрока, который закрывает каждую потребность клуба, кроме той, что отвечает за прочность. Он был настоящим номером 2 в «Тампе», и это только потому, что у «Лайтнинг» был настоящий номер 1 в лице Виктора Хедмана, постоянного кандидата на «Норрис Трофи». Прошлый год прошёл не так хорошо. Он сыграл всего 34 матча и набрал всего 19 очков. Это был трудный год: в феврале он сломал ногу, и в своей первой встрече его увезли со льда на носилках после того, как ранее пропустил 17 матчей из-за травмы нижней части тела. В каком-то смысле «Тампа» так и не оправилась от длительного отсутствия Сергачёва.

Необходимость обменять Сергачёва — это цена, которую «Тампа» платит за столь агрессивное стремление сохранить единство своего ядра так долго, как они это делали. Наконец у вас закончились варианты. В НХЛ наверняка будут немного злорадствовать, когда осознают тот факт, что «Лайтнинг» пришлось отказаться от такой ключевой фигуры», — цитирует журналиста The Athletic.

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