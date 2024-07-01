«Рейнджерс» подписали контракт с финалистом Кубка Стэнли — 2024 в составе «Эдмонтона»

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» заключил соглашение с нападающим Сэмом Кэрриком. Об этом сообщил журналист The Fourth Period Давид Паньотта в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Соглашение с форвардом рассчитано на три сезона, по нему он получит $ 3 млн.

32-летний Кэррик является финалистом Кубка Стэнли — 2024 в составе «Эдмонтон Ойлерз». Он стал игроком «нефтяников» по ходу сезона-2023/2024, перейдя из «Анахайм Дакс». Всего в прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 77 встречах, в которых забросил 10 шайб и сделал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 16 очков. В плей-офф сыграл 10 матчей, набрав один балл за результативность — голевой пас.