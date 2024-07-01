Джейк Гюнцель заключил соглашение с «Тампой»

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Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал контракт с нападающим Джейком Гюнцелем. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на семь лет, по нему Гюнцель получит $ 9 млн.

Как сообщает инсайдер Пьер Лебрюн в своих социальных сетях, выплаты будут распределены так:

1-й и 2-й годы — $ 1 млн;

3-й — $ 3 957 895;

4-й, 5-й, 6-й и 7-й — $ 1 млн.

Ежегодные бонусы:

1-й год — $ 12 263 157;

2-й — $ 8 947 368;

3-й — $ 4 млн;

4-й, 5-й, 6-й и 7-й — $ 6 957 895.

29-летний Гюнцель является обладателем Кубка Стэнли — 2017 в составе «Питтсбург Пингвинз». В марте 2024 года был обменян в «Каролину Харрикейнз». Всего в прошедшем регулярном чемпионате Гюнцель провёл 30 встреч, в которых набрал 25 (8+17) очков.

В плей-офф форвард сыграл 11 матчей, забросил четыре шайбы и отдал пять голевых передач, набрав в общей сложности девять очков.

Напомним, вчера, 30 июня, «Каролина» обменяла права на Гюнцеля в «Тампу» на выбор в третьем раунде драфта НХЛ — 2025.