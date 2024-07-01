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Одним из вариантов замены Самсонова в «Торонто» может стать одноклубник Бобровского

Одним из вариантов замены Самсонова в «Торонто» может стать одноклубник Бобровского
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Как сообщил инсайдер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Даррен Дреггер, на второго вратаря «Флориды Пантерз» Энтони Столарца претендует три клуба, в том числе «Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

«Вратарю Энтони Столарцу, обладателю Кубка Стэнли, предстоит принять решение. Три команды, включая «Флориду» и «Торонто», работают над подписанием двух метрового голкипера», — написал Дрегер в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Мэйпл Лифс» не намерены продлевать соглашение с российским голкипером Ильёй Самсоновым. Сегодня, 1-го июля, голкипер вышел на рынок свободных агентов. В прошедшем сезоне Столарц выступал в качестве второго номера во «Флориде». Всего на его счету 27 матчей в регулярном чемпионате — 2023/2024, 16 побед, две «сухие» встречи, коэффициент надёжности 2.03 и процент отражённых бросков 92.5%. В плей-офф Столарц вышел один раз, в четвёртом матче финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» после того, как основной голкипер Сергей Бобровский пропустил пять шайб за 25 минут.

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