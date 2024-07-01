ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Куликов продлил контракт с «Флоридой»

Дмитрий Куликов продлил контракт с «Флоридой»
Комментарии

Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» подписал новое соглашение с российским защитником Дмитрием Куликовым. Об этом сообщил инсайдер НХЛ Боб Маккензи в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Контракт с хоккеистом рассчитан на четыре сезона. Кэпхит Куликова составит $ 1,15 млн.

В прошедшем сезоне 33-летний защитник стал обладателем Кубка Стэнли в составе клуба. Всего на его счету 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ-2023/2024, в которых он набрал 20 очков — забросил одну шайбу и отдал 19 голевых передач. В плей-офф провёл 24 встречи, заработал два балла за результативность, став автором двух передач с показателем полезности «-1».

Отметим, что Куликов был задрафтован «Флоридой» в 2009 году под общим 14-м номером.

Материалы по теме
Терещенко отметил роль Куликова в чемпионской «Флориде»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android