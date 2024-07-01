«Торонто» подписал новое соглашение с голкипером Уоллом

Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» продлил контракт с американским вратарём Джозефом Уоллом. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Контракт игрока рассчитан на три года. Кэпхит Уолла составит $ 3,66 млн.

25-летний вратарь выступает за «Торонто» с 2021 года. Всего на Уолла счету 25 встреч в регулярном чемпионате НХЛ-2023/2024, в которых он одержал 12 побед, заработав коэффициент надёжности 2,94 и 90,7% отражённых бросков. В плей-офф провёл три матча, два из которых стали победными, его коэффициент надёжности составил 0,86, а процент отражённых бросков — 96,4.

Напомним, «Торонто» завершил сезон после того, как проиграл в семи матчах в серии перого раунда плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз».