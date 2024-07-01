Яков Тренин подпишет четырёхлетний контракт с «Миннесотой»

Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» заключит соглашение с российским нападающим Яковом Трениным. Об этом сообщает интерент-ресурс Puck Pedia.

Контракт будет рассчитан на четыре сезона, его годовая стоимость в среднем составит $ 3,5 млн.

26-летний нападающий выступает в НХЛ с 2019 года. Он был задрафтован «Нэшвилл Предаторз» в 2015 году во втором раунде под общим 55-м номером. В марте 2024 года обменян в «Колорадо Эвеланш».

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ на счету Тренина 76 проведённых матчей, в которых он набрал 17 (12+5) очков. В плей-офф принял участие в 10 матчах и забросил одну шайбу.

Напомним, «Миннесота» не принимала участия в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024, так как не попала в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции с 86 очками.