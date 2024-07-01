Инсайдер: НХЛ планирует внести ряд изменений в чемпионат, в том числе увеличить регулярку

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщил, что руководство Лиги и Ассоциации игроков обсуждают возможность внести изменения в правила проведения чемпионата.

«Немного новостей, не связанных со свободными агентами:

НХЛ и НХЛПА провели предварительное обсуждение того, как может выглядеть новый календарь НХЛ. Он не вступит в силу до следующего контракта между НХЛ И НХЛПА через два года.

Что обсуждается:

— Перенести старт сезона на начало октября;

— Вручать Кубок в начале июня;

— Сократить предсезонку до четырёх игр на команду;

— Сделать 84 матча в регулярном чемпионате;

В общем, сдвинуть все на 2 недели или около того.

Это, конечно, не завершение розыгрыша Кубка Стэнли 31-го мая, но уж точно лучше, чем то, как это выглядит сейчас! Повторюсь, это предварительные обсуждения. Посмотрим, к чему это приведёт», — написал Лебрюн в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).