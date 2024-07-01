Стивен Стэмкос попрощался с «Тампой»

Капитан и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос написал пост, в котором попрощался с клубом.

«Спасибо, Тампа!

У меня пока нет слов… Скоро найду.

Пока ещё слишком рано для этого. Просто хочу, чтобы все знали, как мы благодарны за 16 лет совместной жизни.

Моя семья, и я с нетерпением ждём следующей главы….», — написал Стэмкос в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

34-летний Стэмкос выступал в составе «Тампы» на протяжении всей карьеры в НХЛ (с 2008 года). Нападающий провёл за клуб 1082 матча в которых забросил 555 шайб и отдал 582 голевые передачи, набрав в общем 1137 баллов за результативность. Дважды вместе с «Лайтнинг» становился обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.