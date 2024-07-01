«Салават» подписал контракт с младшим братом Александра Хмелевски

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил контракт с американским нападающим Ильёй Хмелевски.

Соглашение носит двухсторонний характер и рассчитано на один год.

«Мы ещё в прошлом году обратили внимание на Илью. К сожалению, иностранным гражданам нельзя было играть в МХЛ. Конечно, поговорили со старшим Хмелевски перед подписанием контракта. Илья предстоящий сезон проведет в «Торосе». Надеемся, он быстро адаптируется к игре и жизни в России» — приводит слова генерального директора уфимского клуба Рината Баширова пресс-служба.

Прошедший сезон 19-летний форвард провёл в «Эстеван Брюинз» из SJHL. В регулярном чемпионате он принял участие в 55 встречах, забросил 30 шайб и отметился 37 голевыми передачами, набрав в общей сложности 67 баллов за результативность. В матчах на вылет сыграл в пяти матчах, забил три гола и сделал два результативных паса, заработав пять очков.

Напомним, «Салават» завершил своё участие в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 после того, как проиграл в шести матчах «Трактору» в первом раунде плей-офф КХЛ.