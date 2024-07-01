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Никита Задоров подписал контракт с «Бостоном» на $30 млн

Никита Задоров подписал контракт с «Бостоном» на $30 млн
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Российский защитник Никита Задоров заключил соглашение с хоккейным клубом «Бостон Брюинз». Об этом сообщил инсайдер НХЛ Даррен Дрегер в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Соглашение с клубом рассчитано на шесть лет с кэпхитом $5 млн.

1-го июля завершился контракт защитника с «Ванкувер Кэнакс», и он вышел на рынок свободных агентов.

В завершившемся плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3». Его команда не смогла преодолеть барьер второго раунда, уступив в серии «Эдмонтон Ойлерз» (3-4).

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