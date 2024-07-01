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Стэмкос подписал контракт с «Нэшвиллом» на $ 36 млн

Стэмкос подписал контракт с «Нэшвиллом» на $ 36 млн
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Бывший нападающий и капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос подписал контракт с «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщил инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Соглашение с клубом рассчитано на четыре года с кэпхитом $ 8 млн.

34-летний Стэмкос выступал в составе «Тампы» на протяжении всей карьеры в НХЛ (с 2008 года). Нападающий провёл за клуб 1082 матча, в которых забросил 555 шайб и отдал 582 голевые передачи, набрав в общем 1137 баллов за результативность. Дважды вместе с «Лайтнинг» становился обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.

Ранее Стэмкос опубликовал пост в своих социальных сетях, где попрощался с «Тампой». Его контракт с клубом истёк сегодня, 1 июля.

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