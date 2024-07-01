Белорусский форвард Егор Шарангович продлил соглашение с «Калгари»

Хоккейный клуб «Калгари Флэймз» подписал новое соглашение с белорусским нападающим Егором Шаранговичем. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Контракт с ежегодным доходом в $ 5,75 млн рассчитан на пять лет.

26-летний Шарангович выступает за «Калгари» с сезона-2023/2024. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие во всех 82 встречах, забросил 31 шайбу и отдал 28 результативных передач, набрав в сумме 59 очков.

Всего за карьеру в НХЛ нападающий сыграл 287 матчей, забил 84 гола и сделал 81 передачу, записав на свой счёт 165 баллов за результативность.

Напомним, «Калгари» не попал в плей-офф, так как занял 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 81 очко.