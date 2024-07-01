Джонатан Маршессо стал игроком «Нэшвилла», подписав контракт на пять лет и $ 27,5 млн

Бывший нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо подписал контракт с «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщил Sportsnet.

Соглашение рассчитано на пять лет, общая сумма сделки составила $ 27,5 млн.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 33-летний Маршессо провёл все 82 матча, в которых набрал 69 очков, забив 42 гола и сделав 27 передач, с показателем полезности «-2». В плей-офф на счету форварда 4 (2+2) очка в семи матчах серии с «Далласом».

Всего в НХЛ на счету 33-летнего нападающего 638 матчей, в которых форвард набрал 487 очков – забросил 230 шайб и отдал 257 результативных передач. В плей-офф на счету нападающего 102 матча и 76 (36+40) очков. Маршессо становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вегаса» в сезоне-2022/2023.