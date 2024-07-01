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Нападающий Элиас Линдхольм перешёл из «Ванкувера» в «Бостон»

Нападающий Элиас Линдхольм перешёл из «Ванкувера» в «Бостон»
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Шведский нападающий Элиас Линдхольм стал игроком «Бостон Брюинз». Об это сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Общая сумма контракта составила $54.25 млн. Соглашение с игроком рассчитано на семь лет.

В прошедшем сезоне Линдхольм выступал в составе «Калгари Флэймз», а затем был обменян в «Вакувер Кэнакс». Всего в регулярном чемпионате НХЛ — 2023/2024 на счету форварда 75 сыгранных матчей, в которых он забросил 15 шайб и сделал 29 голевых передач, набрав 44 балла за результативность. В плей-офф принял участие в 13 встречах, набрав 10 (5+5) очков.

Напомним, ранее российский защитник Никита Задоров также сменил «Ванкувер» на «Бостон», подписав с американским клубом соглашение сроком на пять лет.

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