Защитник «Каролины» Брэди Шей подписал соглашение с «Нэшвиллом»

Американский защитник Брэди Шей стали игроком «Нэшвилл Предаторз». Об это сообщил инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Соглашение с клубом будет действовать до 2031 года, кэпхит Шея составит $ 7 млн.

Американский хоккеист выступал в составе «Каролины Харрикейнз» с 2019 года, после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего в прошедшем регулярном чемпионате нападающий провел 80 встреч, забросил 13 шайб и отдал 34 результативных передачи, набрав в сумме 47 очков.

В плей-офф на счету Шея 11 сыгранных матчей, один забитый гол и восемь передач. Таким образом, форвард заработал девять баллов за результативность.

Напомним, ранее «Нэшвилл» подписал контракты с Стивеном Стэмкосом и Джонатаном Маршессо.