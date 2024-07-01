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Второй вратарь «Флориды» Столарз перешёл в «Торонто»

Второй вратарь «Флориды» Столарз перешёл в «Торонто»
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Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» подписал контракт с вратарём Энтони Столарзом. Об этом сообщает NHL Network в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Соглашение с клубом будет действовать до 2026 года, кэпхит голкипера составит $ 2,5 млн.

В прошедшем сезоне Столарз выступал в качестве второго номера во «Флориде Пантерз». Всего на его счету 27 матчей в регулярном чемпионате — 2023/2024, 16 побед, две «сухие» встречи, коэффициент надёжности 2,03 и 92,5% отражённых бросков. В плей-офф Столарз вышел один раз, в четвёртом матче финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» после того, как основной голкипер Сергей Бобровский пропустил пять шайб за 25 минут.

Вместе с «Пантерз» Столарз стал обладателем Кубка Стэнли — 2024.

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