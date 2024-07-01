Новичок «Тампы» Джейк Гюнцель отреагировал на уход Стивена Стэмкоса

Нападающий Джейк Гюнцель, подписавший сегодня, 1 июля, контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг», отреагировал на переход форварда и капитана клуба Стивена Стэмкоса в «Нэшвилл Предаторз».

«Он — член Зала славы. Он особенный игрок. Я очень уважаю этого парня.

Я не очень понимаю, что происходит и что там случилось. Надеюсь, у него ещё есть шанс вернуться. Я бы с удовольствием поиграл с ним и посмотрел, что из этого выйдет», — приводит слова Гюнцеля журналистка Диандра Лукс в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 34-летний Стэмкос выступал в составе «Тампы» на протяжении всей карьеры в НХЛ (с 2008 года). Нападающий провёл за клуб 1082 матча, в которых забросил 555 шайб и отдал 582 голевые передачи, набрав в общем 1137 баллов за результативность. Дважды вместе с «Лайтнинг» становился обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.