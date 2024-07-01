ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новичок «Тампы» Джейк Гюнцель отреагировал на уход Стивена Стэмкоса

Новичок «Тампы» Джейк Гюнцель отреагировал на уход Стивена Стэмкоса
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Джейк Гюнцель, подписавший сегодня, 1 июля, контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг», отреагировал на переход форварда и капитана клуба Стивена Стэмкоса в «Нэшвилл Предаторз».

«Он — член Зала славы. Он особенный игрок. Я очень уважаю этого парня.

Я не очень понимаю, что происходит и что там случилось. Надеюсь, у него ещё есть шанс вернуться. Я бы с удовольствием поиграл с ним и посмотрел, что из этого выйдет», — приводит слова Гюнцеля журналистка Диандра Лукс в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 34-летний Стэмкос выступал в составе «Тампы» на протяжении всей карьеры в НХЛ (с 2008 года). Нападающий провёл за клуб 1082 матча, в которых забросил 555 шайб и отдал 582 голевые передачи, набрав в общем 1137 баллов за результативность. Дважды вместе с «Лайтнинг» становился обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.

Материалы по теме
Стэмкос подписал контракт с «Нэшвиллом» на $ 36 млн
Джейк Гюнцель заключил соглашение с «Тампой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android