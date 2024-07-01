Илья Любушкин подписал контракт с «Далласом» на $ 6,5 млн

Российский защитник Илья Любушкин покинул «Торонто Мэйпл Лифс» и стал игроком «Даллас Старз». Об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Контракт хоккеиста рассчитан на два сезона, общая сумма соглашения — $ 6,5 млн, кэпхит — $ 3,25 млн.

30-летний Любушкин перешёл в «Торонто» из «Анахайм Дакс» по ходу сезона-2023/2024. За «Торонто» хоккеист провел 19 матчей в регулярном чемпионате и отдал четыре результативные передачи. В семи играх плей-офф на его счету три балла за результативность, так же за голевые пасы.

Всего в НХЛ на счету российского защитника 352 матча в регулярных чемпионатах, в которых Любушкин набрал 47 очков — забросил пять шайб и отдал 42 результативные передачи с показателем полезности «-33».