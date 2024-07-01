Матвей Мичков подписал контракт с «Филадельфией»
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Российский нападающий Матвей Мичков подписал контракт новичка с «Филадельфией Флайерз». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано на три года.
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