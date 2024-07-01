ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер Илья Самсонов перешёл из «Торонто» в «Вегас»

Голкипер Илья Самсонов перешёл из «Торонто» в «Вегас»
Комментарии

Российский вратарь Илья Самсонов покинул «Торонто Мэйпл Лифс» и стал игроком «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщили NHL Network в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Соглашение «Вегаса» с вратарём рассчитано на один год.

27-летний Самсонов выступал за «Торонто» с 2022 года. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ он принял участие в 40 встречах, одержал 23 победы и оформил три «сухих» матча. Коэффициент надёжности вратаря составил 3.13, а процент отражённых бросков 89.0. В плей-офф на счету пять матчей и один победный.

Материалы по теме
Самсонов вошёл в список лучших свободных агентов-вратарей по версии сайта НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android