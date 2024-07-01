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Матвей Мичков высказался после подписания соглашения с «Филадельфией»

Матвей Мичков высказался после подписания соглашения с «Филадельфией»
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Российский нападающий Матвей Мичков прокомментировал подписание контракта новичка с «Филадельфией Флайерз».

«Я очень рад официально стать частью семьи «Флайерз». Попасть в НХЛ было моей мечтой с самого детства. Я хотел бы сказать огромное спасибо руководству клуба за доверие. Я сделаю всё возможное, чтобы оправдать их ожидания.

Мне не терпится присоединиться к своим партнерам по команде и вместе начать подготовку к предстоящему сезону, и особенно я хотел бы поприветствовать наших болельщиков. У нас одна мечта — выиграть Кубок Стэнли, и я обещаю, что сделаю всё возможное, чтобы помочь этой команде и сделать это» — приводит слова Мичкова сайт НХЛ.

Напомним, контракт Миткова с клубом рассчитан на три года.

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