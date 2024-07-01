Стало известно, сколько может заработать Мичков в «Филадельфии»

Журналист «Филадельфии Флайерз» Билл Мельтцер опубликовал сумму контракта Матвея Мичкова с «Филадельфией Флайерз».

«$ 950,000 — кэпхит;

$ 855,000 — базовая зарплата;

$ 95 000 — подписной бонус (три ежегодные выплаты);

$ 3,5 млн бонусов за достижения;

$ 4,45 млн — потенциальная стоимость контракта», — написал Мельтцер в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее «Филадельфия» сообщила, что подписала с Мичковым контракт новичка.

19-летний нападающий был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.