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Стало известно, сколько может заработать Мичков в «Филадельфии»

Стало известно, сколько может заработать Мичков в «Филадельфии»
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Журналист «Филадельфии Флайерз» Билл Мельтцер опубликовал сумму контракта Матвея Мичкова с «Филадельфией Флайерз».

«$ 950,000 — кэпхит;
$ 855,000 — базовая зарплата;
$ 95 000 — подписной бонус (три ежегодные выплаты);
$ 3,5 млн бонусов за достижения;
$ 4,45 млн — потенциальная стоимость контракта», — написал Мельтцер в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее «Филадельфия» сообщила, что подписала с Мичковым контракт новичка.

19-летний нападающий был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

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