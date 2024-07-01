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Кори Перри подписал новый контракт с «Эдмонтоном»

Кори Перри подписал новый контракт с «Эдмонтоном»
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Канадский нападающий Кори Перри продлил соглашение с «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт Перри рассчитан на один сезон, по нему он получит $ 1,4 млн.

39-летний нападающий провёл в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ 54 встречи, в которых забросил 12 шайб и сделал 10 результативных передач, набрав таким образом 22 очка. В плей-офф Перри принял участие в 19 матчах, в которых набрал три очка — забил один гол и сделал два паса.

Финал Кубка Стэнли — 2024 стал для форварда пятым в карьере в НХЛ и четвёртым проигранным. В 2020 году он не смог взять трофей в составе «Даллас Старз», в 2021-м — с «Монреаль Канадиенс», в 2022-м — с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а в 2024-м — с «Ойлерз». Он становился обладателем Кубка Стэнли в 2007 году с «Анахайм Дакс».

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